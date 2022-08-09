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Участники конкурса АрМИ-2022 «Кубок моря» встретились с командующим ВМС Азербайджана

11:42 09.08.2022
Конкурс «Кубок моря» состоится в Азербайджане с 15 по 27 августа. Участие принимают команды России, Ирана, Азербайджана и Казахстана. Каждая команда выступает на одном военном корабле водоизмещением до 1 000 тонн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Участники конкурса Армейских международных игр «Кубок моря» встретились с командующим ВМС Азербайджана - состязания пройдут именно в этой стране. Об этом сообщает пресс-центр АрМИ. 

Торжественная встреча прошла в Главном штабе ВМС Азербайджана. Командующий ими контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров заметил, что в Азербайджане созданы все условия, отвечающие требованиям Игр. Также он отметил сложившиеся дружественные и служебные отношения между военными моряками Прикаспийских стран. 

Россию представляли глава делегации капитан 1-го ранга Андрей Канищев и помощник военного атташе в Азербайджане полковник Андрей Алексенцев. 

Напомним, конкурс «Кубок моря» состоится в Азербайджане с 15 по 27 августа. Участие принимают команды России, Ирана, Азербайджана и Казахстана. Каждая команда выступает на одном военном корабле водоизмещением до 1 000 тонн.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане стартовала подготовка к конкурсу кинологов «Верный друг».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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