В стране и мире Пушилин рассказал о сроках проведения трибунала над украинскими боевиками Ян Брацкий Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками. © Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости Читайте нас на: Трибунал над украинскими военными и боевиками националистических батальонов состоится после завершения работы следователей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу <…> Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего <…> По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев LIVE». Ранее стало известно о планах Общественной палаты инициировать создание Международной группы - трибунала, который займется расследованием преступлений украинских неонацистов. Предполагается, что в него войдут эксперты, общественники и журналисты из США, Канады, Франции, Сербии и других стран. Они намерены собрать независимые доказательства преступлений радикалов в Донбассе и других регионах. Начиная с 2014 года на территории Донбасса погибли тысячи мирных граждан. Жертвами националистов стали более 150 детей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика