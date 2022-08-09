Пушилин рассказал о сроках проведения трибунала над украинскими боевиками
Трибунал над украинскими военными и боевиками националистических батальонов состоится после завершения работы следователей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу <…> Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего <…> По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».
Ранее стало известно о планах Общественной палаты инициировать создание Международной группы - трибунала, который займется расследованием преступлений украинских неонацистов. Предполагается, что в него войдут эксперты, общественники и журналисты из США, Канады, Франции, Сербии и других стран. Они намерены собрать независимые доказательства преступлений радикалов в Донбассе и других регионах. Начиная с 2014 года на территории Донбасса погибли тысячи мирных граждан. Жертвами националистов стали более 150 детей.