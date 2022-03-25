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Трибунал расследует преступления националистов на Украине на основе данных проекта «Материалы следствия»

Алексей Дегтярев
20:07 25.03.2022
Участники международной организации будут документально оформлять преступления украинских националистов и отправлять сведения в национальные судебные системы своих стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После выхода в эфир нескольких серий проекта «Звезды» «Материалы следствия» Общественная Палата инициировала создание Международной группы - трибунала, который займется преступлениями украинских неонацистов. В него вошли эксперты, общественники и журналисты из США, Канады, Франции, Сербии и других стран. Они намерены собрать независимые доказательства преступлений радикалов в Донбассе и других регионах. А список этот обширный.

Начиная с 2014-го года на территории Донбасса погибли тысячи мирных граждан. Жертвами националистов стали более 150 детей. Виталий Галахов собрал 3100 материалов о зверствах украинских нацбатов. В адрес международного прокурора ООН было направлено 60 килограммов документов.

«Прокурор прекрасно знает о том, что на этой территории происходило. И за все это время ни он сам, ни его подчиненные не изъявили желание посетить эту территорию и посмотреть, что здесь происходит», - рассказал руководитель общественной организации «Справедливая защита» Виталий Галахов. 

Уже восемь лет журналисты канала «Звезда» в Донецке и Луганске собирают свидетельства преступлений украинских националистов, а с началом российской операции по защите Донбасса, в нашей программе выходит специальная рубрика повествующая о каждом таком преступлении.

Спектр преступлений, которые совершали и продолжают совершать на территории Донбасса украинские националисты, просто поражает. Боевики запрещенного в России батальона «Азов»* прикрываются мирными жителями и запугивают их, чтобы те боялись покидать свои дома. Каратели запрещенного в России «Айдара»* пытают в подпольных тюрьмах пленных и тех, кого заподозрили в связях с Россией.

«Пленного держали в бетонном колодце. И один из военнослужащих просто бросил туда гранату. Нам привезли уже фрагменты тела», - сказал заведующий отделением судебной медэкспертизой Луганского бюро Дмитрий Романчук.

Убийства, насилие, грабежи уже стали нормой поведения тех, кто называет себя защитником украинской нации.

«Мы видели обстрелы Горловки, там регулярно погибают. Они знают, что это населенный пункт . Школа работала, погибло две учительницы», - вспомнила участница проекта Олеся Орленко.

В списке преступлений вооруженных сил Украины и массовый террор мирного населения. Последний случай произошел 15 марта, когда ракета «Точка-У» упала в центре Донецка. Двадцать один человек погиб, 37 ранены. Только за последний месяц ВСУ выпустили 16 ракет «Точка-У» по гражданским объектам ДНР. За все годы конфликта их было запущено более 100.

Сбор доказательств страшных деяний украинских военных ведут и в общественной палате России. С 17 марта в Донецке работает группа Международного общественного трибунала по преступлениям украинских националистов. В сообщество вошли  эксперты, общественники и журналисты из 20 стран мира.

«У нас участвуют представители более чем из 20 стран. Эти материалы, оформляемые в соответствии со всеми международными нормами, эти материалы мы будем передавать в национальные судебные органы этих стран. Чтобы виновные в совершении этих военных преступлений были наказаны», - отметил член Общественной Палаты РФ Максим Григорьев.

Из совета по правам человека при президенте России тоже регулярно направляют материалы в зарубежные организации, издательства, персонально западным политикам с призывом оказать воздействие на украинские власти. Но Запад и Киев на слезы жителей Донбасса продолжают закрывать глаза. Но это не значит, что военного трибунал над преступниками не будет.

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

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