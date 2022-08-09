Небензя заявил, что Израиль виноват в новом витке войны с Газой

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза заявил, что последний виток насилия против Газы был спровоцирован провокацией со стороны Израиля. В ответ на это палестинские группировки начали массированные обстрелы.

«Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа, в ответ палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории», - объяснил Небензя.

При этом, по его словам, российская сторона выразила поддержку в осуществлении прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

«Международная четырехсторонняя группа должна поддержать процесс прямых переговоров между Израилем и Палестиной, - отметил Небензя, передает ТАСС.

Он также призвал «все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, соблюдать нормы международного гуманитарного права» в данной ситуации.

Напомним, армия обороны Израиля в пятницу, 5 августа, начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Согласно информации Минздрава анклава, в результате авиаударов погибли 41 человек, включая 15 детей.

Группировка подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. В воскресенье, 7 августа, премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции достигнуты и продолжать ее смысла нет.

При этом израильская сторона оставила за собой право на применение силы в случае нарушения этой договоренности.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.