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В Херсонской области задержан член группы, причастной к покушению на главу УИН

Игнат Далакян
11:01 09.08.2022
У задержанного оказался тайник с вооружением в гараже.
В Херсонской области задержан член группы, причастной к покушению на главу УИН
© Фото: police_kherson_press, Twitter
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В Херсонской области задержан член группы, причастный к покушению на главу управления исполнения наказаний. Правоохранительными органами области у злоумышленника были найдены гранатометы. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

«Сотрудниками силовых структур был задержан житель поселка Степановка 1982 года рождения - участник группы, причастной к покушению на руководителя областного управления исполнения наказаний, а также подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации. Задержанный показал тайник с вооружением в гараже», - говорится в Telegram-канале ГУ МВД.

Как сообщает ведомство, у злоумышленника изъято два ручных противотанковых гранатомета, четыре ручных гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство с пластидом весом 1 кг.

Ранее в Херсонской области сотрудники Росгвардии обнаружили оружие, боеприпасы и медикаменты, которые были спрятаны украинскими националистами. Тайник был обнаружен в ходе проведения специальных адресных мероприятий росгвардейцами в регионе на заброшенной автозаправочной станции.

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