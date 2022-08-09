В Херсонской области задержан член группы, причастной к покушению на главу УИН

У задержанного оказался тайник с вооружением в гараже.

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В Херсонской области задержан член группы, причастный к покушению на главу управления исполнения наказаний. Правоохранительными органами области у злоумышленника были найдены гранатометы. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

«Сотрудниками силовых структур был задержан житель поселка Степановка 1982 года рождения - участник группы, причастной к покушению на руководителя областного управления исполнения наказаний, а также подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации. Задержанный показал тайник с вооружением в гараже», - говорится в Telegram-канале ГУ МВД.

Как сообщает ведомство, у злоумышленника изъято два ручных противотанковых гранатомета, четыре ручных гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство с пластидом весом 1 кг.

Ранее в Херсонской области сотрудники Росгвардии обнаружили оружие, боеприпасы и медикаменты, которые были спрятаны украинскими националистами. Тайник был обнаружен в ходе проведения специальных адресных мероприятий росгвардейцами в регионе на заброшенной автозаправочной станции.