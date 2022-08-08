Сотрудники Росгвардии нашли два тайника националистов в Херсонской области

При проведении специальных адресных мероприятий в регионе на заброшенной автозаправочной станции росгвардейцы нашли оружие, боеприпасы и медикаменты.

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В Херсонской области сотрудники Росгвардии обнаружили спрятанные украинскими националистами оружие, боеприпасы и медикаменты. При проведении специальных адресных мероприятий в регионе на заброшенной автозаправочной станции росгвардейцы нашли тайник украинских диверсантов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Специалистами ведомства были изъяты два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», ручной противотанковый гранатомет, два автомата Калашникова, пистолет Макарова, более 4 000 патронов, десять ручных гранат, шесть капсюль-детонаторов, а также 122-мм артиллерийский снаряд и тротиловую шашку.