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Журналист Wiener Zeitung объяснил рост популярности Путина в Германии и Австрии

Ян Брацкий
10:57 09.08.2022
По мнению Герхарда Лехнера, российский президент импонирует немецкоговорящему обществу своей антинатовской позицией и критикой ультралиберализма.
Журналист Wiener Zeitung объяснил рост популярности Путина в Германии и Австрии
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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В Германии и Австрии уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина очень высок. Об этом заявил обозреватель газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер. Поэтому было бы ошибочно утверждать о безоговорочной поддержке Украины жителями этих стран, уверен журналист.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым - антинатовской риторикой», - пишет Лехнер.

Кроме того, на руку официальной Москвы играет рост недовольства европейцев последствиями антироссийских санкций, добавил журналист. Инфляция, цены на газ и услуги ЖКХ, ценники в магазинах и на автозаправках существенно снижают энтузиазм в отношении Украины, полагает он.

«Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира», - говорится в публикации.

Ранее читатели влиятельной немецкой газеты Die Welt возмутились реакцией президента Украины Владимира Зеленского на справедливую критику его действий и военных преступлений ВСУ в докладе правозащитной организации Amnesty International. Зеленский отказался признать выводы правозащитников о том, что ВСУ нарушают международные правовые нормы и военное право, превращая школы и больницы в склады боеприпасов и огневые позиции, ставя под угрозу жизнь мирного населения.

Интернет-аудитория раскритиковала аргументы Зеленского и обвинила главу Украины в пособничестве военным преступлениям и нарушении норм международного права. Читатели издания отметили, что с такими методами ведения боевых действий и нежеланием принимать во внимание критику правозащитников Украине не место в НАТО и Евросоюзе.

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