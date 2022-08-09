В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Британии заявили об угрозе топливной бедности для 15 миллионов граждан

Виктория Ивашечкина
00:49 09.08.2022
По мнению экспертов, в данной ситуации самыми уязвимыми могут оказаться многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры.
В Британии заявили об угрозе топливной бедности для 15 миллионов граждан
© Фото: Allexander Makarov, Russian Look, Global Look Press
Читайте нас на:

В 2023 году примерно 15 миллионов жителей Великобритании могут оказаться за чертой топливной бедности. Об этом заявил портал Phys.org, ссылаясь на отчет исследователей Йоркского университета. 

По мнению экспертов, топливная бедность затронет около 58,5% домохозяйств Йоркшира и Хамбера, 47,5% домохозяйств Лондона и 71,7% - Северной Ирландии.

Объясняется, что топливная бедность определяется как необходимость тратить более 10% чистого дохода на топливо. Эксперты предположили, что в этой ситуации самыми уязвимыми могут оказаться многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры.

Соавтор доклада Джонатан Брэдшоу в связи с этим призвал кандидатов на должность премьер-министра страны разработать новый пакет мер по смягчению последствий подорожания топлива.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что Великобритания переплатила за поставки электроэнергии, которую стране пришлось закупать у Бельгии, пять тысяч процентов в связи с ограничением импорта российского газа.

Кроме этого, эксперты подчеркнули, что дефицит газа существенно ударил по экономике Германии, поэтому зимой европейские страны будут вынуждены сократить потребление данного вида сырья на 15%, чтобы «спасти промышленность Германии».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:52 Армия
«Щит пустыни-2022»: в Алжире впервые пройдут совместные учения с Россией
00:20 В стране и мире
Bloomberg: страны юга Европы тайно скупают российскую нефть в рекордных объемах
23:18 В стране и мире
В МИД РФ призвали США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран
22:35 Армия
Минобороны: боевики оборудовали склад боеприпасов в зданиях школы и вуза в Николаеве
22:31 В стране и мире
Видео
Угроза катастрофы, обстрелы и фейки: что известно о ситуации с Запорожской АЭС
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.