В Британии заявили об угрозе топливной бедности для 15 миллионов граждан

По мнению экспертов, в данной ситуации самыми уязвимыми могут оказаться многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры.

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В 2023 году примерно 15 миллионов жителей Великобритании могут оказаться за чертой топливной бедности. Об этом заявил портал Phys.org, ссылаясь на отчет исследователей Йоркского университета.

По мнению экспертов, топливная бедность затронет около 58,5% домохозяйств Йоркшира и Хамбера, 47,5% домохозяйств Лондона и 71,7% - Северной Ирландии.

Объясняется, что топливная бедность определяется как необходимость тратить более 10% чистого дохода на топливо. Эксперты предположили, что в этой ситуации самыми уязвимыми могут оказаться многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры.

Соавтор доклада Джонатан Брэдшоу в связи с этим призвал кандидатов на должность премьер-министра страны разработать новый пакет мер по смягчению последствий подорожания топлива.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что Великобритания переплатила за поставки электроэнергии, которую стране пришлось закупать у Бельгии, пять тысяч процентов в связи с ограничением импорта российского газа.

Кроме этого, эксперты подчеркнули, что дефицит газа существенно ударил по экономике Германии, поэтому зимой европейские страны будут вынуждены сократить потребление данного вида сырья на 15%, чтобы «спасти промышленность Германии».