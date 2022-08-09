«Щит пустыни-2022»: в Алжире впервые пройдут совместные учения с Россией

Учения состоятся в ноябре, в них примут участие порядка 160 военнослужащих.

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Алжире впервые пройдут совместные российско-алжирские антитеррористические учения «Щит пустыни-2022». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Впервые в Алжире пройдет совместное российско-алжирское антитеррористическое учение "Щит пустыни - 2022"», - говорится в сообщении.

Сроки проведения, замысел и сценарий, состав сил и средств, тему, задачи, цели и этапы учений утвердило командование ЮВО и Национальной народной армии Алжира на итоговой подготовительной конференции в алжирской провинции Бешар.

Учения пройдут в ноябре, местом проведения станет полигон Хаммагир. В маневрах планируется задействовать около 80 военнослужащих мотострелковых подразделений ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, и примерно столько же военнослужащих алжирских вооруженных сил. На учениях отработают поиск, обнаружение и уничтожение террористических группировок в пустынной местности.

Первые совместные российско-алжирские учения прошли в октябре прошлого года на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них задействовали около 200 военнослужащих обеих стран и порядка 40 единиц техники, включая боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильную технику повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО.