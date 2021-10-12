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В Северной Осетии завершились международные учения России и Алжира

Андрей Аркадьев
12:02 12.10.2021
Всего в маневрах участвовали около 200 военнослужащих обеих стран, было задействовано около 40 единиц техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Завершились учения России и Алжира, которые проходили на полигоне Тарское в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«На торжественной церемонии закрытия командир мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО полковник Дмитрий Усков и глава делегации Алжирской национальной народной армии полковник Неммар Мухаммад поздравили участников учения с успешным выполнением задач и вручили военнослужащим памятные подарки», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе завершающего этапа совместных маневров военнослужащие освободили захваченный «боевиками» город. Были задействованы авиация, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские орудия.

Всего в учениях участвовали около 200 военнослужащих обеих стран, было задействовано около 40 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий.

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