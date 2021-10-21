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Россельхознадзор обнаружил африканскую чуму в свиных тушах в Ростовской области

Виктория Ивашечкина
04:12 21.10.2021
Геном был выявлен в одной из исправительных колоний под Ростовом.
Россельхознадзор обнаружил африканскую чуму в свиных тушах в Ростовской области
© Фото: Евгений Епанчинцев РИА Новости
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Россельхознадзор подозревает ряд компаний Ростовской области в распространении возбудителя африканской чумы свиней.

В ведомстве отметили, что геном был выявлен в одной из исправительных колоний. Кроме того, в деле оказался замешан ветеринарный врач Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных.

«В результате лабораторных исследований проб был выявлен геном вируса африканской чумы свиней», - говорится на сайте службы. 

Сообщается, что мясо в колонию поставляла одна из ставропольских компаний, которая осуществляла работу на территории Ростовской области. Продукт производили под Ростовом, на тушах стояли клейма компании из Белгорода.

Удалось выяснить, что ветеринарная служба Ростовской области при сертификации свиных туш «изменила в документах номер ветеринарного клейма, указывающий на истинное происхождение продукции». Так, одного производителя из Белгорода заменили на другого.

Россельхознадзор обратился в МВД и ФСБ с просьбой проверить выявленные факты.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что более десяти регионов РФ находятся под угрозой вспышки африканской чумы свиней.

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