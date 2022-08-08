В стране и мире В ЛНР обнаружили штаб подразделения украинского «центра пропаганды» Анна Касаткина В штабе занимались пропагандой против России и созданием фейковых новостей. © Фото: Максим Захаров РИА Новости Читайте нас на: В Северодонецке найдено помещение, в котором базировалось подразделение отвечающего за пропаганду Центра информационно-психологических операций Украины. Об этом журналистам сообщил представитель спецслужб Луганской народной республики. По его словам, центр обнаружен в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север». «Направление было одно - "Россия - это враги"», - цитирует сотрудника РИА Новости. Помимо пропагандистской работы против России, уточнил он, центр занимался созданием фейковых новостей. «Взять Голливуд, взять ЦРУ, смешать это все и привезти в Украину. Здесь подготовить специалистов и на опыте западных инструкторов», - добавил представитель спецслужб. Ранее представитель российских силовых структур рассказал о расколе между сотрудниками Службы безопасности Украины. Сбежавших с подконтрольных РФ территорий обвиняют в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы, отметил он. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика