По факту их работы были возбуждены 62 уголовных дела, отметили в ведомстве.

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За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей.

«Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности», - приводят «Известия» заявление Росфинмониторинга.

По факту работы теневых площадок были возбуждены 62 уголовных дела, говорится в отчете. Установлены около четырех тысяч организаций и физических лиц, которые принимали участие в их работе. По оценкам Центробанка РФ, объем подозрительных финансовых операций в банковском секторе в прошлом году сократился на 20%.

Ранее Bloomberg сообщил, что укрепления рубля к евро стало «головной болью» для банков западных стран. Как отмечает издание, покинувшие Российскую Федерацию иностранные компании терпят огромные убытки. Так, в частности, французский кредитный банк Societe Generale SA признал, что по итогам второго квартала его доналоговые потери из-за прекращения своей работы в РФ составили 3,3 миллиарда евро.