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Bloomberg: окрепший рубль стал «головной болью» для банков Запада

Игнат Далакян
07:55 06.08.2022
Отмечается, что покинувшие Российскую Федерацию иностранные компании терпят огромные убытки.
Bloomberg: окрепший рубль стал «головной болью» для банков Запада
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress
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Укрепления рубля к евро стало «головной болью» для банков западных стран.

Как отмечает Bloomberg, покинувшие Российскую Федерацию иностранные компании терпят огромные убытки.

Согласно статье, исполнительный директор австрийского банка Raiffeisen Bank Иоганн Штробль рассказал, как на фоне укрепления российской валюты прибыль его компании растет, но для тех, кто принял решение остановить свой бизнес в Российской Федерации, крепкий рубль стал «головной болью».

Как пишет издание, компании, которые приняли решение немедленно покинуть Российскую Федерацию после начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса, понесли огромные убытки. Так, в частности, французский кредитный банк Societe Generale SA признал, что по итогам второго квартала его доналоговые потери из-за прекращения своей работы в РФ составили 3, 3 миллиарда евро.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий стран и организаций. Согласно тексту документа, был введен запрет на ведение различных сделок с акциями, в том числе и по проекту «Сахалин-1».

До этого американский телеканал CBS обратил внимание, что российский рубль стал самой сильной валютой в текущем году. Как считают эксперты, крепкая национальная валюта помогает Российской Федерации защищаться от западных экономических санкций.

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