Японские власти заявили о намерении сохранить свои доли в проекте «Сахалин-1»
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда заявил о намерении официального Токио сохранить доли национальных компаний в проекте «Сахалин-1». Кроме того, он прокомментировал указ российского лидера Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным станам долями в проекте.
«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалин-1" станут невозможны. Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет...», - цитирует РИА Новости слова японского министра.
Хагиуда уточнил, что российский проект очень важен для Японии с точки зрения поставок нефти за пределами Ближнего Востока, от топлива из которого страна зависит на 90%.
Пятого августа президент России Владимир Путин подписал Указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и топливно-энергетического комплекса. Меры принимаются из-за недружественных действий некоторых стран и организаций.
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте правовой информации, вводится запрет на ведение различных сделок с акциями, в том числе и по проекту «Сахалин-1». Ранее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Теперь все имущество компании Sakhalin Energy будет передано России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалин-2».