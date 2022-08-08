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Японские власти заявили о намерении сохранить свои доли в проекте «Сахалин-1»

Ян Брацкий
06:45 08.08.2022
Ранее президент России Владимир Путин своим указом о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК запретил ведение различных сделок с акциями, в том числе по проекту «Сахалин-1».
Японские власти заявили о намерении сохранить свои доли в проекте «Сахалин-1»
© Фото: Russian Look Globallookpress
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда заявил о намерении официального Токио сохранить доли национальных компаний в проекте «Сахалин-1». Кроме того, он прокомментировал указ российского лидера Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным станам долями в проекте.

«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалин-1" станут невозможны. Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет...», - цитирует РИА Новости слова японского министра.

Хагиуда уточнил, что российский проект очень важен для Японии с точки зрения поставок нефти за пределами Ближнего Востока, от топлива из которого страна зависит на 90%.

Пятого августа президент России Владимир Путин подписал Указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и топливно-энергетического комплекса. Меры принимаются из-за недружественных действий некоторых стран и организаций.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте правовой информации, вводится запрет на ведение различных сделок с акциями, в том числе и по проекту «Сахалин-1». Ранее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Теперь все имущество компании Sakhalin Energy будет передано России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалин-2». 

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