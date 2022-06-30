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Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере

Ян Брацкий
23:36 30.06.2022
Согласно тексту указа, на этот шаг глава государства пошел из-за недружественных действий отдельных стран.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Как пояснил глава государства, эти шаги продиктованы недружественными действиями некоторых стран. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.  

«Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд".», - отмечается в тексте.

Теперь все имущество компании Sakhalin Energy будет передано России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

Путин подчеркнул, что данные меры принимаются с учетом возможности возникновения угрозы ЧС техногенного характера, безопасности людей, а также экономическим и национальным интересам российского государства. Ранее ряд западных СМИ сообщили о начале выхода нефтегазовой группы Shell из российского энергетического проекта «Сахалин-2».

Свою позицию относительно проекта также высказал Токио. Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2» даже при условии, что будет выдвинуто соответствующее требование. Такое заявление ранее сделал глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе выступления в парламенте.

«Сахалин-2» является нефтегазовым проектом, который реализуется на Сахалине на условиях соглашения о разделе продукции. Контрольный пакет принадлежит «Газпрому». Большая часть поставок производимого в рамках проекта сжиженного природного газа реализуется в Японию.

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