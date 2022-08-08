Российское ТВ и пенсии в рублях: как налаживается жизнь в освобожденном Мелитополе

Теперь люди могут узнать все детали оформления документов для выплат пособий и пенсий по телевизору.

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Студия первого в Мелитополе местного российского телеканала готовится к эфиру. Декорации и оснащение пока скромные и прямых эфиров здесь не ведут. Но для коллектива телекомпании даже это уже огромный успех.



Несколько дней назад здесь не было ничего из этого: ни света, ни камер. Но за неделю удалось сделать практически невозможное. Теперь самые свежие и актуальные новости Мелитополя выходят четыре раза в день.



В последний раз эфиры с телестудии велись несколько месяцев назад. Украинские работники телеканала покидали здание второпях. С собой забирали все, что могли, остальное - ломали, чтобы не досталось никому. Теперь же российские коллеги помогли с техникой и студия смогла открыть вещание.

«Украинского телевидения нет на сегодня. Цифру запускаем, раздается оборудование. Процесс идет активно», - рассказывает директор телеканала «ZA TV» Вадим Иванов.

Вместе с потоком доступной информации в муниципальных учреждениях выросло и количество заявителей. Люди приходят получать социальные выплаты и пенсии. Все детали оформления документов сегодня легко узнать по телевизору. Однако очередь иногда приходится занимать лично и заранее. Тем же, чей почтенный возраст не позволяет прийти за выплатами самостоятельно, сотрудники почты приносят и деньги, и бумаги на дом.

«Когда прекратила Украина платить, некоторые люди вообще не получили пенсии, остались без украинских пенсий. Теперь они, конечно же, довольны, что Россия их не забывает, что Россия выплатила им пенсии», - говорит оператор почтовой связи Елена Полуэктова.

Сегодня пенсия в Мелитополе имеет фиксированный размер 10 000 рублей и одинакова для всех. Сумма ниже, чем в российских регионах, однако же в большинстве случаев при украинской власти люди не получали и этого. Теперь же граждане могут рассчитывать на поддержку России. Соцвыплаты получит каждый, кто в них нуждается.