В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российское ТВ и пенсии в рублях: как налаживается жизнь в освобожденном Мелитополе

Михаил Аброськин
06:02 08.08.2022
Теперь люди могут узнать все детали оформления документов для выплат пособий и пенсий по телевизору.
Российское ТВ и пенсии в рублях: как налаживается жизнь в освобожденном Мелитополе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Студия первого в Мелитополе местного российского телеканала готовится к эфиру. Декорации и оснащение пока скромные и прямых эфиров здесь не ведут. Но для коллектива телекомпании даже это уже огромный успех.

Несколько дней назад здесь не было ничего из этого: ни света, ни камер. Но за неделю удалось сделать практически невозможное. Теперь самые свежие и актуальные новости Мелитополя выходят четыре раза в день.

В последний раз эфиры с телестудии велись несколько месяцев назад. Украинские работники телеканала покидали здание второпях. С собой забирали все, что могли, остальное - ломали, чтобы не досталось никому. Теперь же российские коллеги помогли с техникой и студия смогла открыть вещание.

«Украинского телевидения нет на сегодня. Цифру запускаем, раздается оборудование. Процесс идет активно», - рассказывает директор телеканала «ZA TV» Вадим Иванов.

Вместе с потоком доступной информации в муниципальных учреждениях выросло и количество заявителей. Люди приходят получать социальные выплаты и пенсии. Все детали оформления документов сегодня легко узнать по телевизору. Однако очередь иногда приходится занимать лично и заранее. Тем же, чей почтенный возраст не позволяет прийти за выплатами самостоятельно, сотрудники почты приносят и деньги, и бумаги на дом.

«Когда прекратила Украина платить, некоторые люди вообще не получили пенсии, остались без украинских пенсий. Теперь они, конечно же, довольны, что Россия их не забывает, что Россия выплатила им пенсии», - говорит оператор почтовой связи Елена Полуэктова.

Сегодня пенсия в Мелитополе имеет фиксированный размер 10 000 рублей и одинакова для всех. Сумма ниже, чем в российских регионах, однако же в большинстве случаев при украинской власти люди не получали и этого. Теперь же граждане могут рассчитывать на поддержку России. Соцвыплаты получит каждый, кто в них нуждается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:10 Армия
Видео
Лапин вручил госнаграды проявившим героизм в ходе спецоперации военнослужащим
05:24 В стране и мире
Посольство РФ в США прокомментировало сообщения об «ударах» по ЗАЭС
04:20 Армия
Видео
Максимальная готовность: в Калининград прибыли все участники конкурса АрМИ «Морской десант»
04:07 В стране и мире
В администрации Запорожской области заявили об отражении удара ВСУ по Мелитополю
00:37 В стране и мире
В ООН оценили доклад Amnesty International о размещении техники ВСУ в школах и больницах
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.