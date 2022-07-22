Жители Мелитопольского района Запорожья начнут получать пенсии и пособия в августе
Глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута сообщил, что с августа в регионе начнется выплата пенсий и социальных пособий. Он добавил, что в на данный момент продолжается формирование списков получателей выплат.
«Выплата пенсий и пособий начнется в августе. Период, за который будет выплачиваться, пока не определен, потому что списки еще на стадии формирования», - рассказал Сигута ТАСС.
Глава ВГА региона подчеркнул, что в Мелитопольском районе в настоящее время 15 специалистов пенсионного фонда проходят обучение, чтобы вскоре получить возможность принимать у граждан заявления на выплату пенсий и пособий по месту проживания.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области. Данное решение связано с тем, что в Киеве заявили о планах перекрыть поставки голубого топлива в регион.