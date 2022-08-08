МО РФ опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Оса» на Украине

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе спецоперации на Украине.

Расчеты в круглосуточном режиме осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ. Возможности комплекса позволяют им обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, а также осуществлять прикрытие огневых позиций артиллеристов, эффективно вести борьбу с беспилотниками.

В ходе выполнения боевых задач зенитчиками было уничтожено 115 воздушных целей. По найденным обломкам несколько из них идентифицированы как турецкие БПЛА «Байрактар-ТБ2». Сбивались также БПЛА производства других иностранных государств.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы мотострелкового подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации.

Российские военные ведут огонь из танков, БМП, артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Мотострелки занимают оборудованные в фортификационном плане позиции и используют рельеф местности для ведения огня.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.