МО РФ опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Оса» на Украине
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе спецоперации на Украине.
Расчеты в круглосуточном режиме осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ. Возможности комплекса позволяют им обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, а также осуществлять прикрытие огневых позиций артиллеристов, эффективно вести борьбу с беспилотниками.
В ходе выполнения боевых задач зенитчиками было уничтожено 115 воздушных целей. По найденным обломкам несколько из них идентифицированы как турецкие БПЛА «Байрактар-ТБ2». Сбивались также БПЛА производства других иностранных государств.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы мотострелкового подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации.
Российские военные ведут огонь из танков, БМП, артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Мотострелки занимают оборудованные в фортификационном плане позиции и используют рельеф местности для ведения огня.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.