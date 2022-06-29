МО РФ опубликовало кадры удара по позициям ВСУ мотострелками ЗВО

Огневое поражение противнику наносится огнем из танков, боевых машин пехоты, расчетами артиллерийских орудий, минометов и стрелковым оружием.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы мотострелкового подразделения Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине.

Российские военные ведут огонь из танков, БМП, артиллерии, минометов и стрелкового оружия, сообщили в российском военном ведомстве. Мотострелки занимают оборудованные в фортификационном плане позиции и используют рельеф местности для ведения огня.

Экипажи танков и БМП выходят из укрытия на огневой рубеж и стреляют по украинской бронетехнике. Артиллеристы и минометчики поражают выявленные в ходе боевых действий позиции артиллерии и минометов противника.

Ранее корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин рассказал о боевой работе многоцелевого ударного вертолета Ми-35 в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов