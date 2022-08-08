В Приморье спасли потерянного котенка дальневосточного леопарда

Специалисты экстренно доставили его в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

© Фото: Земля Леопарда YouTube

В Надеждинском районе Приморского края у границ нацпарка спасли потерянного четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. В истощенном состоянии животное доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

По словам специалистов, это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте.

«Котенок был обнаружен за пределами национального парка "Земля леопарда", где находится ядро единственной в мире популяции редчайшей кошки», - говорится в сообщении нацпарка.

По словам специалистов, вес детеныша составлял всего 4,5 кг, как у домашней кошки. В ходе осмотра были обнаружены небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. При этом результаты анализов показали отсутствие заболеваний. У специалистов существует несколько версий того, как детеныш оказался один.

«Малыш мог отбиться от матери из-за природных явлений, таких как разлив реки во время летнего циклона, а также из-за схода селя», - также говорится в сообщении.

Кроме этого, детеныш мог остаться один по естественным причинам. Часто в выводках бывает по одному-двум детенышам. Но в крупных выводках из трех котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех котят в условиях дикой природы.

«Уже сейчас животное чувствует себя лучше, быстро набирает вес. Вскоре из карантинного блока он будет выпущен в просторный вольер», - уверены специалисты.

Дальневосточный леопард - это самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на Земле. По данным последних исследований, в России отмечен всего 121 дальневосточный леопард.

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