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В Приморье показали первого в мире лилигра

Алексей Курильченко
07:39 04.01.2022
Животное является гибридом лигрицы и льва.
В Приморье показали первого в мире лилигра
© Фото: safaripark25.TV, Youtube
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В приморском Сафари-парке показали уникального зверя - первого в мире лилигра. Хищник по имени Благ является гибридом льва и лигрицы. Редчайшее животное содержится в парке с 2019 года. Хищника назвали в честь города Благовещенск.

«Насколько это очень редкий зверь, многие люди не в полной мере понимают. Дело в том, что, когда люди пытались скрестить Лигра со Львом или Тигром 90% самок не могли забеременеть, а у остальных 10% детеныши умирали. А тут мы видим чудо!», - сообщается на сайте парка.

Лилигр родился в 2012 году в передвижном зоопарке из Пятигорска. Вместе с ним родились еще два лилигра - Амур и Тамбина.

Ранее ученые национального парка «Земля леопарда» запечатлели на видео «пение» занесенного в Красную книгу дальневосточного леопарда. Хищник по имени Ониисан, записанный в базе как Leo 106M, с помощью голоса общается со своими сородичами и метит территорию.

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