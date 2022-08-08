Максимальная готовность: в Калининград прибыли все участники конкурса АрМИ «Морской десант»

На полигоне Хмелевка военнослужащим будет предоставлено дополнительное время для тренировок.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Это первое знакомство перед началом больших соревнований. Все в сборе. Военнослужащие разных государств, которых объединяет главное. Умение воевать на земле в небесах и на море. Морские пехотинцы готовы выяснить, кто круче.

На флагштоках воинской части поднято шесть государственных флагов. Таджикистан, Южная Осетия, Венесуэла, Гвинея, Иран, Российская Федерация. Это значит, что все готовы к проведению Армейских международных игр - 2022. «Морской десант» здесь, на Балтике.

Традиционные хлеб-соль и объявление планов на ближайшие дни. Впереди знакомство с трассой, техникой и оружием. Одна из самых многочисленных - команда Венесуэлы. Участвуют не впервые, готовились серьезно.

«Для нас тут многое знакомо, хотя дома мы используем другие образцы вооружения и техники. Но мы здесь не впервые и хорошо подготовились», - рассказал капитан команды.

У каждой команды была возможность готовиться дома - все правила конкурса и характер испытаний для участников находятся в открытом доступе. Но и здесь, на полигоне Хмелевка, всем будет предоставлено дополнительное время для тренировок.

На ближайшие три недели гости и хозяева предстоящих соревнований будут расквартированы под Балтийском. Настоящий военно-спортивный лагерь, где созданы все условия для тренировок и полноценного отдыха.

Все команды живут примерно в одинаковых условиях максимального армейского комфорта - отдельные помещения по пять-шесть человек, горячая вода, душевая здесь же, столовая рядом на плацу.

Салат-бар, широкий выбор в меню, столики на четверых и желание накормить от души. Все повара прошли дополнительную подготовку с учетом особенностей национальной кухни разных стран. Ежедневно участникам готовят до тридцати разных угощений.

До начала соревнований остается неделя. «Морской десант», профессиональный конкурс морских пехотинцев, стартует в ближайшую субботу.

Ранее сообщалось, что в Калининград прибыли участники АрМИ-2022 из Гвинеи и Ирана. Первыми их встретили врачи - медосмотр и обязательный тест на коронавирус, и только после этого переезд к месту размещения, поближе к морю и полигону Хмелевка, где будут проходить все испытания.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Максим Румянцев, Николай Баранов.