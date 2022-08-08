Генпрокурор РФ рассказал о реакции на антироссийские санкции Запада

В частности, были приняты меры по обеспечению соблюдения запретов на реализацию валютных операций.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, как ведомство отреагировало на санкции Запада.

Он отметил, что после введения ограничений был усилен надзор за исполнением таможенного законодательства. По словам Краснова, в частности, приняты меры по пресечению незаконного вывоза из РФ и ввоза на территорию страны зарубежной пищевой продукции, сырья, запчастей, передает «Коммерсантъ».

Также были приняты меры по обеспечению соблюдения запретов на осуществление валютных операций, добавил Игорь Краснов.

«В связи с приостановлением полетов в аэропортах юга России по предложению Генпрокуратуры был реализован целый ряд компенсационных мер», - уточнил генпрокурор.

Краснов отметил, что транспортные прокуроры также совместно с представителями таможенных органов организовали личные приемы предпринимателей.

Ранее посол РФ Анатолий Антонов санкции Запада против России - это попытка Вашингтона вытеснить Россию с мировых рынков и занять освободившиеся места. Подобные действия посол назвал шантажом и противопоставил справедливой конкуренции. По словам Антонова, это принесет вред развивающимся странам и ударит по их экономике.