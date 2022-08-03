Российский посол назвал санкции США против России шантажом

Он считает, что ограничения против российского бизнеса являются попыткой вытеснить его с мировых рынков, однако эта попытка будет безуспешной.

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Посол РФ Анатолий Антонов ответил на вопрос СМИ об отношении к санкциям против России. Он заявил, что это попытка Вашингтона вытеснить Россию с мировых рынков и занять освободившиеся места. Подобные действия Антонов назвал шантажом и противопоставил справедливой конкуренции.

«Подобное "усердие" американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок», - передает его комментарий Telegram-канал посольства РФ в США.

Антонов считает, что это принесет вред развивающимся странам и ударит по их экономике. Также он отмечает, что Россия зарекомендовала себя как достаточно надежного партнера в торговле, поэтому изолировать ее невозможно.

Ранее Вашингтон расширил санкции против РФ. Госдеп США объявил о введении санкций против 893 российских официальных лиц, также ограничения затронули 31 «иностранного правительственного чиновника», которые поддержали присоединение Крыма к территории России.