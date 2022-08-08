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Задача особой важности: кадры ударов «Града» по позициям ВСУ на Украине

Павел Кольцов
05:03 08.08.2022
Российские военнослужащие поражают скопления живой силы и бронетехники, укрытые в небольших лесках.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракетами накрывают сразу несколько целей. Задача состоит в том, чтобы, как можно быстрей покинуть позиции. Расчеты укладываются в две-три минуты. Но отдыхать рано, сегодня работа только начинается. Разведка уже передала координаты новых целей на позициях противника.

Заряжают пусковые установки вручную. Ракеты бывают разными, в зависимости от задачи. Но практически любой снаряд для «Града» весит около 60 килограммов. Площадка для зарядки тщательно замаскирована. И для безопасности регулярно переносится с места на место.

Шансов расслабиться противнику не дают. Реактивные системы залпового огня Западного военного округа (ЗВО) поражают новые цели уже с другой огневой позиции. Удары наносят по артиллерийским батареям ВСУ, в составе которых и орудия западного производства. Скопления живой силы и бронетехники, укрытые в небольших лесках, не менее важные цели.

В последние несколько дней интенсивность ударов с той стороны заметно сократилась, отмечают наши военные. Очевидно, сказывается нехватка орудий и боеприпасов. Крупных целей все меньше. Для выполнения задач уже не так часто требуется целая батарея. Вполне хватает одного «Града».

Ранее был опубликован видеоролик о работе расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах можно увидеть, как все 40 снарядов с огромной скоростью, но в последовательном порядке, сходят с направляющих и устремляются вдаль, летя к целям. Весь боезапас отстреливается всего за 20 секунд, при этом огонь сопровождается сильным ревом.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов, Павел Кольцов.

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