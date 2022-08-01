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Обрушить мощь «Града»: опубликованы кадры удара РСЗО по позициям ВСУ

Андрей Лазарев
14:31 01.08.2022
Отстрелявшись, бойцы спешно покидают огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь ВСУ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует видеоролик о работе расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации на Украине. Залп этой системы способен накрывать немалые площади.

На кадрах можно увидеть, как все 40 снарядов с огромной скоростью, но в последовательном порядке сходят с направляющих и устремляются вдаль, летя к целям. Весь боезапас отстреливается всего за 20 секунд, при этом огонь сопровождается сильным ревом. РСЗО способна поражать цели на расстоянии более 20 километров. На месте работает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

«Стремительно, мощно, точно по позициям отработал "Град". Вероятность поражения 100%», - сказал он.

Когда цель успешно поражена, расчеты меняют позицию. Их примеру следуют и журналисты, покидая место, откуда велась стрельба, чтобы не попасть под ответный огонь ВСУ, который наверняка не заставит себя долго ждать.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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