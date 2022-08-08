Задержаны участники массовой драки со стрельбой под Петербургом

В полицию доставили пятерых человек в возрасте от 28 до 37 лет.

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Пятеро участников массовой драки в Мурино под Санкт-Петербургом задержаны, розыск остальных продолжается. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В полицию доставили пятерых человек в возрасте от 28 до 37 лет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ («Хулиганство»).

Массовая драка произошла в ночь на 8 августа. Судя по видеозаписям с места происшествия, в ней участвовали около 20 человек. Очевидцы потасовки сообщали о стрельбе.

К моменту приезда правоохранителей участники уличной драки разбежались. Полиция установила, что в ходе конфликта были использованы травматический пистолет и баллончики со слезоточивым газом. Позже стало известно о пострадавшем - по данным «Известий», им оказался тренер по ММА Руслан Булгучев. У 26-летнего мужчины диагностировали рваные раны в области бедра и груди.