В стране и мире В Пентагоне заявили, что Украина получила уже достаточно РСЗО HIMARS Сергей Лебедев Сейчас в Министерстве обороны США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов. © Фото: Sgt. Manuel Serrano, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Соединенные Штаты Америки считают, что Украина на данный момент уже получила достаточное количество реактивных систем залпового огня типа HIMARS. Сейчас в Министерстве обороны США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов. «У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок управляемых реактивных снарядов», - передает РИА Новости слова заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Каля. По словам представителя Пентагона, Украина получили 16 реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Также три идентичные установки M270 поставила Великобритания. Напомним, сегодня в США объявили о выделении Украине военной помощи еще на миллиард долларов. Новый пакет военной помощи будет включать в себя дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и 75 тысяч артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм, двадцать 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов к ним, боеприпасы для ЗРК NASAMS, 1000 противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни противотанковых систем AT4. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика