Генпрокурор РФ рассказал о собранных доказательствах преступлений «Азова»*

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Генпрокуратура России собрала доказательства совершения членами батальона «Азов»* преступлений против мирного населения. Также были установлены факты участия обученных в нацбатальоне наемников в военных действиях, обеспечении их оружием. В связи с этим ведомство и решило обратиться в суд для признания «Азова»* экстремистской организацией. Об этом заявил генпрокурор страны Игорь Краснов.

«В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности "Азова"* как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии», - отметил Краснов в интервью «Коммерсанту».

По словам генпрокурора, «преступления, совершенные боевиками "Азова"*, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны».

Во вторник, 2 августа, Верховный суд РФ признал украинский националистический батальон «Азов»* террористической организацией. В суде рассматривался запрос Генеральной прокуратуры РФ.

В ходе заседания эксперты признали идеологию батальона неонацистской, а журналисты привели свидетельства пыток и убийств мирных жителей боевиками «Азова»*.

* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории РФ.