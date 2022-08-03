Годы зверств: за какие преступления «Азов»* признали террористами

Примеров зверств «азовцев»* над жителями Донбасса огромное множество: беспричинные убийства, пытки, изнасилования и использование мирного населения в качестве живого щита. На суде было представлено несколько сотен доказательств террористической деятельного этого украинского объединения.

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Отныне террористическая организация, запрет ее деятельности подлежит немедленному исполнению. Все это об «Азове»*. По решению Верховного суда России организация признана террористической.

Как бы не называли «Азов»* ранее - военизированное националистическое объединение, полк, батальон - теперь при каждом его упоминании закон обязывает добавлять клеймо «террористическая организация». А всех причастных к ней ждет тюремный срок до 20 лет на территории России. Лицам, которые будут признаны аффилированными с ним, будет грозить пожизненное лишение свободы.

Преступления против населения, минирование жилых кварталов, жилых объектов, преступления против личности и убийства - это должно быть серьезно наказано. Так считает председатель Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Георгий Волков.

Примеров зверств «азовцев»* над жителями Донбасса огромное множество. На судебном процессе были представлены фото- и видеоматериалы экспертом Мариной Ахмедовой.

Как журналист, член Совета по правам человека при президенте она на месте собирала факты о «деятельности» нацистов с 2014 года. В ее показаниях свидетельства того, с какой надменностью нацбатальон расправлялся с мирным населением в Волновахе и Мариуполе.

«Вспороты рты, отрезаны пальцы, связаны и прострелены ноги. Я задавала один и тот же вопрос жителям Мариуполя: почему они в вас стреляли? Вы же не военные, вы - простые граждане Украины. И люди мне на это отвечали: они не хотели терять живой щит или они на нас тренировались», - сообщила Марина Ахмедова.

Она добавила, что этот же вопрос - почему «азовцы»* стреляют по мирным жителям - задавали учителя одной школы в Волновахе. В ответ они услышали, что «мы играем с вами в морской бой».

Преступления «азовцев»* носили массовый характер. Беспричинные убийства, пытки, изнасилования и использование мирного населения в качестве живого щита. Показания более 400 жертв и свидетелей предоставил представитель Общественной палаты Максим Григорьев.

Один из свидетелей дал показания о том, каким пыткам его подвергали участники нацбатальона. Он рассказал, как лежал на полу. Пол обливали водой и к его гениталиям и пятке из стены были подведены два сварочных кабеля.

После прицельного удара ВСУ из американской РСЗО Himars по следственному изолятору в Еленовке погибли 40 украинских пленных, еще 75 ранены, также пострадали восемь сотрудников изолятора. Среди погибших были и сами «азовцы»*. Чудом выжившие пленные не могут поверить, что Киев решился на такое.

«Первый прилет со стороны двери был, но не долетело. И потом один за одним. Потом, когда я в себя пришел, меня кто-то подхватил и вытащил на улицу. Все горело», - рассказал пострадавший от удара ВСУ по Еленовке украинский пленный Василий Ломакин.

Подробнее о том, зачем вооруженные силы Украины нанесли удар по СИЗО, в котором содержались украинские военопленные, включая бойцов «Азова»*, - в репортаже Виталия Никулина.

* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории РФ.