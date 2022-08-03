В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Годы зверств: за какие преступления «Азов»* признали террористами

Виталий Никулин
Марина Крижановская
03:08 03.08.2022
Примеров зверств «азовцев»* над жителями Донбасса огромное множество: беспричинные убийства, пытки, изнасилования и использование мирного населения в качестве живого щита. На суде было представлено несколько сотен доказательств террористической деятельного этого украинского объединения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Отныне террористическая организация, запрет ее деятельности подлежит немедленному исполнению. Все это об «Азове»*. По решению Верховного суда России организация признана террористической.

Как бы не называли «Азов»* ранее - военизированное националистическое объединение, полк, батальон - теперь при каждом его упоминании закон обязывает добавлять клеймо «террористическая организация». А всех причастных к ней ждет тюремный срок до 20 лет на территории России. Лицам, которые будут признаны аффилированными с ним, будет грозить пожизненное лишение свободы.

Преступления против населения, минирование жилых кварталов, жилых объектов, преступления против личности и убийства - это должно быть серьезно наказано. Так считает председатель Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Георгий Волков.

Примеров зверств «азовцев»* над жителями Донбасса огромное множество. На судебном процессе были представлены фото- и видеоматериалы экспертом Мариной Ахмедовой.

Как журналист, член Совета по правам человека при президенте она на месте собирала факты о «деятельности» нацистов с 2014 года. В ее показаниях свидетельства того, с какой надменностью нацбатальон расправлялся с мирным населением в Волновахе и Мариуполе.

«Вспороты рты, отрезаны пальцы, связаны и прострелены ноги. Я задавала один и тот же вопрос жителям Мариуполя: почему они в вас стреляли? Вы же не военные, вы - простые граждане Украины. И люди мне на это отвечали: они не хотели терять живой щит или они на нас тренировались», - сообщила Марина Ахмедова.

Она добавила, что этот же вопрос - почему «азовцы»* стреляют по мирным жителям - задавали учителя одной школы в Волновахе. В ответ они услышали, что «мы играем с вами в морской бой».

Преступления «азовцев»* носили массовый характер. Беспричинные убийства, пытки, изнасилования и использование мирного населения в качестве живого щита. Показания более 400 жертв и свидетелей предоставил представитель Общественной палаты Максим Григорьев.

Один из свидетелей дал показания о том, каким пыткам его подвергали участники нацбатальона. Он рассказал, как лежал на полу. Пол обливали водой и к его гениталиям и пятке из стены были подведены два сварочных кабеля.

После прицельного удара ВСУ из американской  РСЗО Himars по следственному изолятору в Еленовке погибли 40 украинских пленных, еще 75 ранены, также пострадали восемь сотрудников изолятора. Среди погибших были и сами «азовцы»*. Чудом выжившие пленные не могут поверить, что Киев решился на такое.

«Первый прилет со стороны двери был, но не долетело. И потом один за одним. Потом, когда я в себя пришел, меня кто-то подхватил и вытащил на улицу. Все горело», - рассказал пострадавший от удара ВСУ по Еленовке украинский пленный Василий Ломакин.

Подробнее о том, зачем вооруженные силы Украины нанесли удар по СИЗО, в котором содержались украинские военопленные, включая бойцов «Азова»*, - в репортаже Виталия Никулина.

* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:39 В стране и мире
Китай призвал США вывести свое ядерное оружие из Европы
21:49 В стране и мире
Видео
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
21:53 Армия
МО: украинские националисты превратили дворец спорта в Харькове в склад боеприпасов
20:22 В стране и мире
В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань «провокацией на сдерживание КНР»
17:44 В стране и мире
Видео
Спецборт с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня
Популярное
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.