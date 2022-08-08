Минобороны: боевики оборудовали склад боеприпасов в зданиях школы и вуза в Николаеве

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Подразделения территориальной обороны Украины оборудовали склады боеприпасов в зданиях школы и университета в городе Николаев. В непосредственной близости от учебных заведений размещена бронетехника. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Николаеве в зданиях Черноморского национального университета (ул. Десантников) и школы № 16 (ул. Горького) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, в непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», - сказал он.

Михаил Мизинцев добавил, что в Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании школы № 1 на улице Гагарина подразделения украинских войск разместили опорный пункт и склад боеприпасов, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местных жителей об этом умышленно не предупреждали.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что украинские националисты заминировали автомобильный мост через реку Жеребец в населенном пункте Васиновка Запорожской области. Боевики вооруженных формирований планируют взорвать объект и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.