Начальник НЦУО обратил внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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Украинские националисты заминировали автомобильный мост через реку Жеребец в населенном пункте Васиновка Запорожской области. Боевики вооруженных формирований планируют взорвать объект и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права», - сказал он.

Начальник НЦУО обратил внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской Народных Республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, а исключительно гуманно относятся к мирным гражданам и оказывают им всестороннюю помощь и поддержку.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детского сада Новой Водолаги Харьковской области. Вместе с тем подходы к учебному учреждению были заминированы, однако местных жителей об этом не уведомляли.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.