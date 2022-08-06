МО РФ: националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в детсаду Харьковской области

В Минобороны также проинформировали, что в здании профессионально-технического лицея Дружковки в ДНР разместились боевики ВСУ, а на прилегающей территории учреждения установлены бронетехника, РСЗО и артиллерия.

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Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детского сада Новой Водолаги Харьковской области. Вместе с тем подходы к учебному учреждению были заминированы, однако местных жителей об этом не уведомляли.

«В Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Херсонское шоссе) неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», - добавил Мизинцев.

Кроме того, в здании профессионально-технического лицея Дружковки в ДНР разместились боевики ВСУ, а на прилегающей территории учреждения установлены бронетехника, РСЗО и артиллерия. Генерал-полковник указал, что подходы к зданию также заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.