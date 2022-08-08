Пентагон: США не поддерживает движение Тайваня к независимости

Замглавы Пентагона Колин Каль отметил, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике.

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Соединенные Штаты Америки не поддерживают стремление Тайваня к независимости. Об этом заявил на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась - это поддержка статус-кво», - передают его слова РИА Новости.

Он добавил, что политика КНР, в свою очередь, изменилась, и китайские власти пытаются проложить путь к новому статус-кво, проявляя активность в Тайваньском проливе, подчеркнув, что этим Пекин стремится создать новую норму.

Замглавы Пентагона отметил, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике, так как, по его словам, остров поставляет «от 70% до 90%» полупроводников.

Сегодня стало известно, что Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами из тяжелой артиллерии 9 и 11 августа на юге острова с целью проверки боеспособности армии. В рамках боевых учений планируется проведение стрельб из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Также сообщается, что на 5 сентября запланированы ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых ВС страны собираются задействовать вертолеты AH-64E Apache.