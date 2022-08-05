Не оставляя шансов: кадры работы САУ «Акация» по позициям ВСУ в ходе спецоперации
Артиллеристы ЦВО поразили укрепления, колонны военной техники и стартовые площадки беспилотной авиации подразделений ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач спецоперации.
Заняв огневые позиции, артиллеристы ЦВО поразили укрепления, колонны военной техники, а также стартовые площадки беспилотной авиации подразделений ВСУ.
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