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Не оставляя шансов: кадры работы САУ «Акация» по позициям ВСУ в ходе спецоперации

05:00 05.08.2022
Артиллеристы ЦВО поразили укрепления, колонны военной техники и стартовые площадки беспилотной авиации подразделений ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач спецоперации.

Заняв огневые позиции, артиллеристы ЦВО поразили укрепления, колонны военной техники, а также стартовые площадки беспилотной авиации подразделений ВСУ.

© Минобороны России

После нанесения удара расчеты САУ меняют огневую позицию. Оставаясь незамеченными для артиллерии противника, они открывают огонь по выявленным огневым точкам укрепрайона украинских военных.

«Батарея работала по живой силе, огневым средствам противника. Также были выявлены места взлета операторов БпЛА, работали и по ним. Отработали по буксируемой батарее противника. Работа наша эффективна настолько, что по радиоперехвату за последние два-три дня противник понес потери в живой силе более 200 человек. Благодаря работе батарей, бойцов, офицеров противник несет потери. Работаем круглосуточно», - заявил командир самоходного артиллерийского полка ЦВО Станислав.

Старший офицер батареи ЦВО Николай отметил, что знание местности играет ключевую роль.

«Очень сильно помогает непосредственно при передвижении и боевой работе», - сказал он.

Немногим ранее оборонное ведомство России продемонстрировало, как работают расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Комплексы способны наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям на дальности до 500 километров.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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