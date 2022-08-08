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У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Сергей Лебедев
20:34 08.08.2022
Режиссер находится в хорошем настроении и проходит курс лечения.
У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона
© Фото: Aftonbladet, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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У датского режиссера и сценариста Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Эту информацию в своем пресс-релизе подтвердила кинокомпания Zentropa, основанная Триером.

«Ларс находится в хорошем настроении и проходит курс лечения, который поможет завершить ему сериал «Королевство: Исход», - говорится в заявлении.

В кинокомпании добавили, что из-за болезни Ларс фон Триер сможет принять участие в ограниченном количестве интервью до премьеры сериала. Она состоится в конце этого года.

Развитие болезней нервной системы, характерных для людей в возрасте, можно замедлить. Так, британский сомнолог Нарван Амини назвал сон на боку одним из действенных способов предотвратить или замедлить развитие неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. С его слов, подобная поза положительно влияет на когнитивные функции мозга.

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