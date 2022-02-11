Сомнолог назвал способ снизить риск развития болезни Альцгеймера

Британский сомнолог Нарван Амини назвал сон на боку одним из действенных способов предотвратить или замедлить развитие неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. С его слов, подобная поза положительно влияет на когнитивные функции мозга.

«Было установлено, что сон на боку является наиболее полезным для мозга: такое положение помогает мозгу быстрее удалить интерстициальные отходы, чем в других положениях», - объяснил сомнолог в беседе с Daily Express.

Специалист заверил, что количество сна при этом тоже играет важную роль. Оптимальной продолжительностью ночного отдыха Амини считает время от семи до восьми часов.

Болезнь Альцгеймера - постепенно уничтожающее мыслительные способности расстройство. В мире от него страдают около 24 миллионов человек. Ученые полагают, что каждые 20 лет эта цифра будет удваиваться на фоне постепенного старения населения планеты.