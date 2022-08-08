В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Борисов прибыл с рабочим визитом на Байконур

Максим Крюков
19:25 08.08.2022
В ходе визита Юрий Борисов проведет встречу с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и мэром Байконура.
Борисов прибыл с рабочим визитом на Байконур
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом на космодром Байконур. Ожидается, что в ходе поездки он ознакомится с работой комплекса и жизнью города. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

По приезде Борисов возложил цветы к памятнику на братской могиле погибших ракетчиков. Мемориал был воздвигнут в память о ракетчиках, которые погибли при авариях ракетной техники в 1960 и 1963 годах.

Ожидается, что в ходе визита Юрий Борисов проведет встречу с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы создания комплекса «Байтерек» и ракеты-носителя «Союз-5». Кроме того, планируется встреча с мэром Байконура Константином Бусыгиным.

Ранее стало известно, что Роскосмос определит дату выхода из проекта МКС на основании анализа технического состояния станции. Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что процесс начнется после 2024 года и займет время.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:21 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
19:25 В стране и мире
Борисов прибыл с рабочим визитом на Байконур
18:42 В стране и мире
Пожар на складе OZON в Подмосковье удалось полностью ликвидировать спустя пять дней
18:32 В стране и мире
Видео
Погиб ребенок: страшные кадры с места взрыва дома на юге Лондона
16:53 Армия
Видео
Минометчик ДНР рассказал о характере идущих боев после вытеснения ВСУ из Песок
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.