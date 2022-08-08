В стране и мире Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе Сергей Лебедев Телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе армянской стороны. © Фото: Kremlin Pool, Paolo Pizzi, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе армянской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля. «Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе», - говорится в сообщении Кремля. Напомним, на днях в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе отмечалось обострение. По данным МО РФ, Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба. Командованию российских миротворцев совместно с азербайджанской и армянской сторонами удалось урегулировать инциденты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика