Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе армянской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе», - говорится в сообщении Кремля.
Напомним, на днях в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе отмечалось обострение. По данным МО РФ, Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба.
Командованию российских миротворцев совместно с азербайджанской и армянской сторонами удалось урегулировать инциденты.