МО РФ сообщило о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Карабахе

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Министерство обороны России проинформировало, что в районах гор Сарыбаба, Буздух и в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе за сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана. Отмечается, что командованию российских миротворцев совместно с азербайджанской и армянской сторонами удалось урегулировать инциденты.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено четырнадцать представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе отмечается обострение. По данным МО РФ, вчера ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.