В стране и мире New York Post: Трамп объявит о выдвижении в президенты США на выборах в 2024 году Виктория Ивашечкина Утверждается, что официальное объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. © Фото: Stefani Reynolds - Pool, Cnp, Keystone Press Agency, Global Look Press Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность в ближайшие месяцы объявить о начале кампании по борьбе за пост главы Штатов в 2024 году. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на источник в окружении политика. Как утверждается, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. «Обсуждения о раннем объявлении идут, люди планируют. Хотя пока ничего конкретного, люди готовятся», - объяснил источник. Издание также указывает, что застал советников врасплох своими планами, заявив, что может сообщить об участии в гонке через социальные сети. В конце мая Дональд Трамп предположил, что может вновь побороться за пост главы государства. Он выступал на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в штате Техас, в Хьюстоне. Трамп отметил, что в 2020 году представители Демократической партии США смогли самостоятельно навести порядок в охваченных волнениями Миннеаполисе, Чикаго, Портленде. Трамп добавил, что тогда он проявил сдержанность, хотя обстановка была критической.