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В Казахстане состоялась жеребьевка этапов конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня»

17:56 08.08.2022
На жеребьевке разыгрывались цвета МТЛБ для команд и очередность заездов. Всего конкурсантов ждет три этапа - индивидуальная гонка, ночной спринт и эстафета. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Казахстане состоялась жеребьевка этапов конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня». Об этом сообщает Минобороны России. 

Руководил жеребьевкой главный судья соревнований - заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Казахстана по артиллерии генерал-майор Аскар Жоламанов. 

Сообщается, что на жеребьевке разыгрывались цвета МТЛБ для команд и очередность заездов. Всего конкурсантов ждет три этапа - индивидуальная гонка, ночной спринт и эстафета. 

Торжественная церемония открытия, как уточнили в МО РФ, состоится 13 августа в Нурсултане. Сам конкурс минометных расчетов завершится 23 августа. В нем примут участие представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Зимбабве. 

Командам предстоит проявить мастерство во владении минометными комплексами 2С12Б на базе МТЛБ, а также умение поражать цели из пулеметов ПКТ, гранатометов РПГ-7В и автоматов Калашникова. 

Ранее «Звезда» показала, какие результаты дала жеребьевка участников «Танкового биатлона».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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