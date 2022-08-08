В Казахстане состоялась жеребьевка этапов конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня»

На жеребьевке разыгрывались цвета МТЛБ для команд и очередность заездов. Всего конкурсантов ждет три этапа - индивидуальная гонка, ночной спринт и эстафета.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Казахстане состоялась жеребьевка этапов конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня». Об этом сообщает Минобороны России.

Руководил жеребьевкой главный судья соревнований - заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Казахстана по артиллерии генерал-майор Аскар Жоламанов.

Сообщается, что на жеребьевке разыгрывались цвета МТЛБ для команд и очередность заездов. Всего конкурсантов ждет три этапа - индивидуальная гонка, ночной спринт и эстафета.

Торжественная церемония открытия, как уточнили в МО РФ, состоится 13 августа в Нурсултане. Сам конкурс минометных расчетов завершится 23 августа. В нем примут участие представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Зимбабве.

Командам предстоит проявить мастерство во владении минометными комплексами 2С12Б на базе МТЛБ, а также умение поражать цели из пулеметов ПКТ, гранатометов РПГ-7В и автоматов Калашникова.

Ранее «Звезда» показала, какие результаты дала жеребьевка участников «Танкового биатлона».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов