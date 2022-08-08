Китай вместо терроризма: ЦРУ сменило фокус своей деятельности

По данным Associated Press, «в спецслужбах произошла тихая смена стратегии», вследствие чего сотни сотрудников переводят на должности, которые ориентированы на Китай.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки приняло решение изменить основной фокус своей деятельности с борьбы с терроризмом на противодействие Китаю. Об этом передает Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника ведомства.

По сообщениям агентства, финансирование контртеррористического центра ЦРУ теперь будет в большей степени направляться на противостояние с Пекином. Однако борьба с другими экстремистскими группировками останется в приоритете.

Отмечается, что «в спецслужбах произошла тихая смена стратегии», вследствие чего сотни сотрудников переводят на должности, которые ориентированы на Китай, им предстоит изучить китайский язык. Изменение политики ЦРУ произошло в том числе и под воздействием Конгресса Соединенных Штатов, где стремятся получить больше информации о разработке КНР передовых технологий.

Ранее в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай приостановил сотрудничество со Штатами в нескольких областях. В частности, были отменены рабочие встречи представителей Министерства обороны двух стран и приостановлен диалог на уровне региональных военных командований.