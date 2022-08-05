Рабочие встречи членов Минобороны КНР и США отменены

Также МИД Китая сообщил о приостановке сотрудничества с США в ряде областей.

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В ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай приостановил сотрудничество со Штатами в нескольких областях. В частности, были отменены рабочие встречи представителей Министерство обороны двух стран и приостановлен диалог на уровне региональных военных командований.

Как сообщается на сайте МИД КНР, приостановлены взаимодействия по вопросам возвращения нелегальных мигрантов, уголовно-правовой помощи, борьбе с транснациональной преступностью и в области контроля за наркотиками.

Ранее МИД Китая сообщил, что страна введет санкции против Пелоси и ее ближайших родственников после провокационного визита на Тайвань. Отмечается, что спикер палаты представителей Конгресса США нанесла «тяжелый удар» по принципу «одного Китая», поставив под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.