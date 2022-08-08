Украина может закрыть въезд для россиян на 50 лет

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Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете въезда в страну российских граждан на 50 лет. Соответствующее прошение набрало необходимое для рассмотрения украинским лидером количество голосов.

«Ради безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать вид на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне», - следует из текста петиции на сайте офиса украинского президента.

Петиция была зарегистрирована в мае этого года и набрала более 25 тысяч голосов. С 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией.

Ранее стало известно, что посольство Латвийской Республики в РФ объявило о приостановке выдачи виз россиянам. Прием заявлений на получение разрешений на въезд в Латвию закрыли на неопределенный срок. Посольство готово сделать исключение только для поездки на похороны кого-либо из живущих в Латвии близких родственников.