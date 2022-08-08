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Вращайте барабан: какие результаты дала жеребьевка участников «Танкового биатлона»

Наталья Панталёва
14:23 08.08.2022
Россия будет выступать под красным цветом в третьем заезде вместе с Белоруссией, Киргизией и Китаем.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В музее Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот» прошла жеребьевка команд конкурса АрМИ «Танковый биатлон». Представитель от каждой страны выходил в центр зала и крутил барабан в виде танка Т-34. Пушка указывала на карточку, которая и определяла цвет соперников в индивидуальной гонке.

Россия будет выступать под красным цветом в третьем заезде вместе с Белоруссией, Киргизией и Китаем. В перерывах участников приветствовали творческие коллективы из разных стран. Всего в конкурсе будет участвовать 21 страна. Мы пообщались с капитаном команды Монголии. Он рассказал, что одна из целей конкурса - перенять боевой опыт у других стран и рассказал о подготовке своей команды.

«В этом году мы готовились у себя дома в течение двух месяцев. Выбрали команду одну из сильнейших, отличный состав своих вооруженных сил, самый лучший стрелок, механик, танкист, поэтому в этом году мы покажем мощь, силу и успех», - рассказал участник конкурса из Монголии Алтангэрэл Нацагдорж.

Вторая часть жеребьевки проводится на полигоне в Алабино, где проходит распределение бронетехники. Россия подготовила танки для команд-участников. Они уже покрашены в свои цвета. В этом году это красный, синий, желтый и зеленый. По словам организаторов, техника к соревнованиям полностью готова.

Китайские военные спортсмены привезли свои танки - это «Тип 96». Также поступили и белорусы. Для всех остальных российская сторона подготовила танки Т-72 Б3.

Конкурс начнется 13 августа, а до этого участники будут тренироваться и пристреливаться. Впервые в этом году участникам предстоит не только преодолевать препятствия, но еще и ремонтировать танк в боевых условиях.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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