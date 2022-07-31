С овчаркой на диване: снова заболевший COVID-19 Байден записал видеообращение
Американский лидер Джо Байден, повторно заболевший коронавирусной инфекцией, разместил на своей странице в Twitter видео, в котором он рассказывает о своем самочувствии.
В ролике президент США стоит рядом с лежащей на диване немецкой овчаркой по кличке Командор. Байден отметил, что у него хорошее самочувствие, однако главе Белого дома и его питомцу предстоит большая работа.
«Всем привет, на связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный текст на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и все в порядке. Однако Командору и мне предстоит немного поработать», - сказал он.
Напомним, что накануне, 30 июля, лечащий врач главы государства сообщил, что Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус. Как отметил медик, в этот раз заболевание у президента проходит практически бессимптомно.