Власти Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире»

Скульптуру «Мир во всем мире» высотой 6,5 метра Хельсинки получил в подарок от Москвы в 1990 году.

© Видео: Kruunusillat, twitter © Фото: Kruunusillat, twitter

Власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Kruunusillat.

«Сегодня мы перенесли скульптуру "Мир во всем мире", которая находится в Хаканиеменранте более 30 лет, на хранение с дороги на нашу рабочую площадку. Город и художественный музей решают дальнейшую судьбу скульптуры», - говорится в сообщении.

Сообщается, что демонтаж памятника связан с грядущей перестройкой улицы Хаканиеменранта, которая пройдет как раз по тому месту, где установлен монумент.