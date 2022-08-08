В Италии планируют производить синтетический газ путем переработки отходов

По словам директора инженерной компании, в течение пяти лет такие заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии.

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Итальянская компания Maire Tecnimont, занимающаяся проектированием заводов в нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслях, планирует снизить зависимость от российского газа благодаря производству топлива из перерабатываемых отходов. Об этом заявил исполнительный директор компании Алессандро Бернини.

«Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоносителей... При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тысяч тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом», - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

По словам Бернини, ежегодно на свалках Италии размещается около шестнадцати миллионов тонн неперерабатываемых отходов.

Ранее министры энергетики Евросоюза договорились о снижении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой. Страны ЕС решили добровольно перейти в режим экономии газа, чтобы подготовиться к возможным сбоям поставок голубого топлива из России.